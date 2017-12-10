Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: новые ограничения «ВКонтакте», неприятный запах в Москве, наказание за «пассивное сопротивление» полиции и еще 11 событий.

Последствия аварии на теплосети

Один из пострадавших 29 ноября при аварии на теплотрассе в Гольянове скончался в больнице. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти его из-за многочисленных ожогов.

Выдвижение Путина

На встрече с сотрудниками ГАЗа в Нижнем Новгороде Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться в президенты на выборах в 2018 году. В этот же день стало известно об инициативе сделать следующим президентом страны искусственный интеллект — «Алису» от «Яндекса».

Скандал из-за Олимпиады

Сборной России запретили выступать на Олимпиаде 2018 года под национальным флагом. Российские политики поспешили призвать к бойкоту соревнований, назвав решение МОК унизительным, но Путин заявил, что спортсмены смогут участвовать в Играх под нейтральным флагом. Более того, им пообещали всяческую защиту от дискриминации.

Возобновление выдачи виз в США

С 11 декабря США возобновят собеседования на выдачу виз в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Однако собеседования и выдача виз будут проводиться в ограниченном объеме в связи со «значительным сокращением кадрового состава».

Наказание за пассивное сопротивление

В России начали наказывать за «пассивное сопротивление» полиции. Что это значит, сами правоохранители объяснить затруднились, но суд это не смутило. Участников чтений Адама Смита, задержанных в Москве 5 ноября, оштрафовали на тысячу рублей каждого.

Первые СМИ-иноагенты

Министерство юстиции начало пополнять список СМИ, признанных иностранными агентами. Первыми в новый реестр попали «Голос Америки» и восемь проектов «Радио Свобода».

Новые ограничения «ВКонтакте»

Во «ВКонтакте» начали ограничивать прослушивание музыки по требованию правообладателей. Теперь отдельные композиции можно прослушать, только купив подписку. Это нововведение позволило компании прийти к компромиссу с музыкальными лейблами.

Самое популярное видео на YouTube

YouTube опубликовал список самых популярных видео 2017 года. Суммарно их посмотрели более 633 миллионов раз. Первое место заняло выступление участника тайского шоу The Mask Singer, набравшее 182 миллиона просмотров.

Чарт «Яндекс.Музыки»

Сервис «Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни 2017 года. В первую тройку вошли «Shape of You» (Эд Ширан), «По волнам» (Burito) и «Believer» (Imagine Dragons). Прослушать все песни из рейтинга можно в плейлисте.

Топ Apple

Apple назвала самые скачиваемые приложения, фильмы и музыку в своих российских сервисах по итогам 2017 года. Самыми популярными оказались мессенджер WhatsApp, фоторедактор Glitché, фильм «Пассажиры», альбом «Если че, я Баха» от Jah Khalib и трек «Тает лед» группы «Грибы».

Лучшие предприниматели

Холдинг «РБК» назвал победителей своей бизнес-премии. Лучшим предпринимателем 2017 года стал основатель баттл-площадки Versus Александр «Ресторатор» Тимарцев. Визионером года признали создателя блокчейн-платформы Ethereum Виталика Бутерина, а лучшим инвестором — основателя фонда ru-Net Леонида Богуславского. Лучшие стартапы — у Юрия Дудя и создателя блокчейн-платформы Waves Platform Александра Иванова.

Обстрел жилых домов

Жильцы домов на юго-востоке Москвы пожаловались в полицию на регулярную стрельбу по окнам нижних этажей. По их словам, уже две недели неизвестные периодически обстреливают квартиры из пневматического оружия.

Жалобы на зловоние

Во второй половине недели в Москве вновь начал ощущаться сильный неприятный запах. Сперва — сероводорода, а в пятницу — пока не установленных химикатов. Пока спецслужбы проводят проверку, The Village составил карту распространения сообщений о зловонии.

Правила поведения в поездах

В «РЖД» заявили, что пассажиры, купившие билеты на нижние полки, могут запрещать попутчикам с верхних полок присаживаться на свои места. Аналогичные правила действуют и в отношении багажа: преимуществом на размещение вещей снизу обладает пассажир с нижней полки, а сверху — с верхней.