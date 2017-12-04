В МЧС объявили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве в понедельник, 4 декабря.

По прогнозам Гидрометцентра, порывы ветра в столице достигнут скорости 17 метров в секунду, которая сохранится и во вторник, 5 декабря. Также ожидаются мокрый снег, дождь и как следствие — гололедица. За сутки в городе выпадет свыше 15 % месячной нормы осадков. Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

Кроме того, повышенный уровень погодной опасности также объявлен в большинстве центральных регионов к востоку и югу от Москвы. При этом в Орловской и Владимирской областях вместо сильного ветра ожидаются туманы.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и правильно падать, если вы поскользнулись.

Источники: МЧС, Гидрометцентр