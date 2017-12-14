Утром в четверг, 14 декабря, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:10 задерживались 32 рейса: 17 из них — в Домодедове, 11 — в Шереметьеве, а еще четыре — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили вылеты в Грозный и Пензу.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»