Утром в понедельник, 4 декабря, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:35 задерживались 43 рейса: 21 из них — в Шереметьеве, 20 — в Домодедове, а еще два — во Внукове. Кроме того, в Домодедове и Внукове отменили по одному вылету.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»