Утром во вторник, 5 декабря, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 задерживались 23 рейса: 12 из них — в Домодедове, семь — во Внукове, а еще четыре — в Шереметьеве. Кроме того, в Домодедове отменили четыре вылета, а во Внукове — еще три, в том числе в Саратов, Пензу, Старый Оскол и Гонконг.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»