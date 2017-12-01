Мосэнергосбыт до конца года начнет отключать электричество за неоплату долгов.

Свое решение компания объяснила «сохраняющейся тенденцией к росту задолженности», которая у жителей Московского региона с начала года выросла на 232,5 миллиона рублей, достигнув в ноябре 3,5 миллиарда рублей.

Всем должникам направят уведомления об отключениях. «Как показывает практика, ограничение электроэнергии — самая действенная мера воздействия на неплательщиков», — заявили в Мосэнергосбыте.

Компания предложила должникам сделать выбор — «встречать Новый год без света или с подарками», напомнив о своей предновогодней акции «Платить вовремя — выгодно!».

Источник: пресс-служба Мосэнергосбыта