Мосэнергосбыт до конца года отключит электричество всем должникам
Мосэнергосбыт до конца года начнет отключать электричество за неоплату долгов.
Свое решение компания объяснила «сохраняющейся тенденцией к росту задолженности», которая у жителей Московского региона с начала года выросла на 232,5 миллиона рублей, достигнув в ноябре 3,5 миллиарда рублей.
Всем должникам направят уведомления об отключениях. «Как показывает практика, ограничение электроэнергии — самая действенная мера воздействия на неплательщиков», — заявили в Мосэнергосбыте.
Компания предложила должникам сделать выбор — «встречать Новый год без света или с подарками», напомнив о своей предновогодней акции «Платить вовремя — выгодно!».
Источник: пресс-служба Мосэнергосбыта
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