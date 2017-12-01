В преддверии новогодних праздников в Московском зоопарке пройдут экскурсии и интеллектуальные квесты. Также все желающие смогут написать письмо Деду Морозу.

Ящик для новогодних писем находится в здании Музея истории зоопарка на старой территории. Письмо можно отправлять до 29 декабря включительно, ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 09:00 до 17:00. Все письма доставят лично Деду Морозу в Великий Устюг.

Все желающие также смогут посетить теплые зимние экскурсии. Они проходят после закрытия зоопарка. Вдобавок к этому в особняке-музее «Дом Клюева» прочитают циклы тематических лекций, посвященные античности, Средним векам, Возрождению и Новому времени. Например, 1 декабря состоится лекция «Возрождение. Возрождаем или создаем? Эпоха гениев», а 6 декабря — «Огюст Ренуар и Эдгар Дега: поэтичность и очарование обыденности».

Для тех, кто предпочитает активный отдых, состоится семейный квест, посвященный разгадке секретов зоопарка, а также новогодние интерактивные представления и квесты. Они пройдут в выходные дни декабря и в зимние каникулы.

Также на новой территории зоопарка покажут детский спектакль «Щелкунчик и Мышиный король». Представление пройдет 29 и 30 декабря, а также 2 и 8 января.

Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать здесь.

Источник: ТАСС