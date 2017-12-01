Леонида Волкова арестовали на 30 суток
Нижегородский районный суд распорядился арестовать на 30 суток главу федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова за организацию несогласованного мероприятия. Об этом Волков написал в своем твиттере.
1 декабря в Нижнем Новгороде суд рассматривал административное дело в отношении Волкова по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий»).
Леониду Волкову уже назначали 20 суток ареста за призывы к участию в митинге в Нижнем Новгороде, назначенном на 29 сентября. По мнению суда, Волков организовал несогласованную акцию 7 октября из здания Мосгорсуда, разместив в твиттере две ссылки на обращения Навального.
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