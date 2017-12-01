Нижегородский районный суд распорядился арестовать на 30 суток главу федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова за организацию несогласованного мероприятия. Об этом Волков написал в своем твиттере.

Десять минут в совещательной комнате судья Свешников — и административный арест на 30 суток (!). — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 1 декабря 2017 г.

1 декабря в Нижнем Новгороде суд рассматривал административное дело в отношении Волкова по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий»).

Леониду Волкову уже назначали 20 суток ареста за призывы к участию в митинге в Нижнем Новгороде, назначенном на 29 сентября. По мнению суда, Волков организовал несогласованную акцию 7 октября из здания Мосгорсуда, разместив в твиттере две ссылки на обращения Навального.