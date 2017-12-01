Гендиректор российской Disney Марина Жигалова-Озкан рассказала, почему американская корпорация не планирует открывать Диснейленд в России.

По словам главы отделения, в России слишком холодно для парка аттракционов, который должен работать круглый год.

При этом Жигалова-Озкан отметила, что Disney развивает в России все остальные стороны своего бизнеса. Так, сегодня компания открыла в Москве первый магазин игрушек в Центральном детском магазине на Лубянке.

До конца года в России появится еще три таких магазина. Два из них откроются в столичных торговых центрах «Европейский» и «Метрополис» и еще один — в петербургской «Галерее».

Источник: Reuters