В Российском государственном архиве социально-политической истории в Москве пройдет выставка «Большой террор», посвященная событиям 1937-1938 годов, на которые пришелся пик политических репрессий.

На выставке представят документы из фондов архива и расскажут о механизмах принятия решений о проведении репрессий, степени вовлеченности руководства страны и лично Иосифа Сталина.

Посетители смогут ознакомиться с документами коллективных органов партии (Политбюро, комиссий ЦК ВКП(б), пленумов и конференций), а также с материалами из личных фондов Сталина, Молотова, Хрущева и других.

Среди документов — проекты постановлений и правленые стенограммы пленумов ЦК, переписка ЦК и местных партийных учреждений, так называемые «расстрельные списки», правленые стенограммы показательных процессов, переписка руководителей партии и письма репрессированных.

Выставка будет работать с 5 декабря по 31 января в выставочном зале Российского государственного архива социально-политической истории на Большой Дмитровке.

Источник: «Интерфакс»