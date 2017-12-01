Актер Юрий Кулий, один из осужденных за нападение на полицейских во время несанкционированного митинга 26 марта в Москве, вышел из колонии. Об освобождении Кулия сообщил его адвокат Алексей Липцер.

«В настоящий момент Кулий направляется из Рязанской области, где он отбывал наказание в колонии-поселении, в Москву», — сказал Липцер.

В мае Юрий Кулий был осужден на восемь месяцев колонии. Во время протестных митингов 26 марта он положил руку на плечо полицейскому и сжал ее. Кулий признал вину. Всего по делу о нападении на полицейских 26 марта осудили пять человек.

Источник: «ОВД-Инфо»