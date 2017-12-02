В столичных аэропортах было задержано 116 рейсов из-за непогоды.

В аэропорту Шереметьево задержали 88 рейсов, в аэропорту Домодедово задержали 16 рейсов, а в аэропорту Внуково — 12 рейсов.

Некоторых пассажиров без объяснения причин не выпускали из самолета. Они рассказали, что на борту кончилась питьевая вода, а люди чувствовали себя крайне некомфортно.

В Москве 1 декабря за полдня выпало более пятой части месячной нормы осадков, сообщили в столичном метеобюро.