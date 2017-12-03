В рамках инвестиционной программы на 2017–2020 годы в Троицком округе построят мемориальный комплекс и современный крематорий.

На строительство кладбища «Белые березки» в бюджете Москвы до 2020 года заложено 1,95 миллиарда рублей. Из них 54 миллиона потратили в 2017 году на проектно-изыскательские работы. Заключение о пригодности земельного участка под проект подготовит до конца года Екатеринбургский медицинско-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий (подведомственный Роспотребнадзору). Центр осведомлен о находящемся по соседству полигоне «Малинки», виде принимаемых им отходов и сроке его эксплуатации.

Количество мест захоронения не раскрывается. По словам источника в департаменте городского имущества, площадь комплекса составит около 580 гектар.

«Мест под захоронения в Москве не хватает, поэтому все чаще жителей города захоранивают в Подмосковье, к тому же многие ритуальные объекты в городе трудно назвать цивилизованными. Если власти решили отвести под объект в Новой Москве такую большую площадь, значит, они решили кардинально решить эту проблему, и такой шаг можно только приветствовать», — отметил председатель Совета директоров ритуальной службы Ritual.ru Олег Шелягов.

Источник: «РБК»