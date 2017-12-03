Вечером 1 декабря на портале Vandrouki, где публикуют акции авиакомпаний и горящие туры, разместили ошибочный тариф от сервиса по бронированию жилья Airbnb. Купон на 200 долларов позволял без минимальной начальной суммы бронировать жилье по всему миру. По словам авторов блога, промокод им «слил» сотрудник банка Tinkoff с условием, что в акции упомянут компанию. В результате об акции стало известно не только в России и бесплатно забронировать жилье смогли многие путешественники.

Утром 2 декабря большая часть пользователей по почте получила сообщение об отмене бронирования без объяснения причин. На вопрос о причине отказа в Airbnb ответили, что заказ аннулировали из-за системной ошибки: купон был предоставлен не сервисом, тогда как действительны только промокоды, выпущенные Airbnb.

В службе поддержки также отметили, что купон был создан нелегально и распространен через интернет. А люди, воспользовавшиеся им, стали посредниками незаконного распространения.

Представители Tinkoff ответили, что купон был сформирован не банком и имелся в открытых источниках.

акция от airbnb прекрасна)забронировала жилье в Амстердаме на свое ДР бесплатно)

если что, код SINGAPORE, скидка около 180-200 баксов — Hanna (@me_Noemi) 1 декабря 2017 г.

Спасибо Airbnb, я и мои друзья попадают: в Прагу, Рим, Гданьск, Лодзь, Варшаву za darmo — зимний липинский (@exvmple_) 1 декабря 2017 г.

На почту пришло письмо от Airbnb об ошибочном вчерашнем купоне 😀 отменяют бронь. А мы так обрадовались этой шаре! Бывает))) — Nataliia Chukhan (@nikoha_n) 2 декабря 2017 г.

Надеюсь, меня не забанят на Airbnb после махинаций на 200 баксов. А то на моем аккаунте уже оплаченное бронирование на НГ висит :))))))) — шмоника (@ksewwww) 1 декабря 2017 г.

выкинули в сеть промокод для airbnb на 200 баксов, забронила жильё в своей первой одиночной поездке в стамбуле и сегодня бронь отменили. буду жить у турка. ищи меня в стамбуле. — darya (@delovdrugom) 2 декабря 2017 г.

Появился код на 200$ без минимальной суммы, ну народ и побронировал на халявные 200$ себе квартир по всему миру. Сегодня у всех поотменяли брони сами airbnb без объяснения причин — Alex Fay (@alex_fay) 2 декабря 2017 г.

Эээх, упустили такооой промокод на Airbnb😫😫😫 У них случился какой-то баг на сайте и Tinkoff банк поделился купоном на 200$😫😫😫

Реально люди успели воспользоваться🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Эдуард Титов (@edic7titov) 1 декабря 2017 г.