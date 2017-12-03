Airbnb массово отменил бронирования по купону на 200 долларов
Вечером 1 декабря на портале Vandrouki, где публикуют акции авиакомпаний и горящие туры, разместили ошибочный тариф от сервиса по бронированию жилья Airbnb. Купон на 200 долларов позволял без минимальной начальной суммы бронировать жилье по всему миру. По словам авторов блога, промокод им «слил» сотрудник банка Tinkoff с условием, что в акции упомянут компанию. В результате об акции стало известно не только в России и бесплатно забронировать жилье смогли многие путешественники.
Утром 2 декабря большая часть пользователей по почте получила сообщение об отмене бронирования без объяснения причин. На вопрос о причине отказа в Airbnb ответили, что заказ аннулировали из-за системной ошибки: купон был предоставлен не сервисом, тогда как действительны только промокоды, выпущенные Airbnb.
В службе поддержки также отметили, что купон был создан нелегально и распространен через интернет. А люди, воспользовавшиеся им, стали посредниками незаконного распространения.
Представители Tinkoff ответили, что купон был сформирован не банком и имелся в открытых источниках.
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