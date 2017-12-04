Банковская ассоциация «Финтех» при Центробанке работает над законопроектом о присвоении россиянам уникального идентификатора для получения скидок в аптеках, магазинах и учреждениях культуры.

Идентификатор на банковской карте будет сообщать, входит ли человек в льготную категорию — например, член многодетной семьи, пенсионер, студент. Возможно, в его качестве выступит номер СНИЛС.

«Помимо социальных льгот логично постепенно расширять профайл гражданина важной персональной информацией — к примеру, за счет медицинских показателей (реакция на аллергены, группа крови), контактов ближайших родственников в случае ЧП. Номер СНИЛС хорошо подходит в качестве уникального идентификатора гражданина, а к этому номеру можно привязать профайл», — одобрил инициативу руководитель проектов Бинбанка Вячеслав Карнаушевский.

Источник: «Известия»