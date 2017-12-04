На совравшего о бомбе в Домодедове заведут уголовное дело
Вечером в воскресенье, 3 декабря, в аэропорту Домодедово задержали мужчину, который заявил, что принес с собой бомбу, когда проходил рамки металлоискателя.
Мужчину немедленно уложили на пол и накрыли бронежилетами, а выходы из аэропорта заблокировали, но людей из здания не эвакуировали. После проверки выяснилось, что опасных предметов при задержанном не оказалось. Предполагается, что он заявил об угрозе взрыва в состоянии алкогольного опьянения.
Теперь на мужчину заведут уголовное дело по статье 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Источник: ТАСС
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