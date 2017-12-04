Вечером в воскресенье, 3 декабря, в аэропорту Домодедово задержали мужчину, который заявил, что принес с собой бомбу, когда проходил рамки металлоискателя.

В московском аэропорту Домодедово что-то произошло, перед рамками металлоискателей лежит мужик, накрытый бронежилетами. Есть угроза взрыва, перекрыта часть аэропорта.

Аэропорт никто не эвакуирует.

По предварительным данным мужик сказал, что у него в сумке бомба. pic.twitter.com/FfS6LgW7s0 — Двач (@ru2ch) 3 декабря 2017 г.

Мужчину немедленно уложили на пол и накрыли бронежилетами, а выходы из аэропорта заблокировали, но людей из здания не эвакуировали. После проверки выяснилось, что опасных предметов при задержанном не оказалось. Предполагается, что он заявил об угрозе взрыва в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь на мужчину заведут уголовное дело по статье 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Источник: ТАСС