Федеральная служба судебных приставов запустила акцию «В Новый год — без долгов». Каждый понедельник до конца декабря приставы будут ходить домой к должникам и напоминать о суммах их задолженностей.

Так, 11 декабря судебные приставы выйдут в рейды по адресам должников по налогам, 18 декабря — по теплоэнергии, а 25 декабря — по делам неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций (например, о сносе).

Представители службы также напоминают, что должникам ограничен выезд за границу.

Источник: представители УФСПП