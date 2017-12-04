Министерство внутренних дел России рассказало, что ликвидировало «одного из крупнейших нелегальных операторов» междугородной и международной телефонной связи.

По данным ведомства, оператор осуществлял деятельность в Москве, Московской, Ярославской и Калужской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях. С его помощью пользователи могли звонить, подменяя номер вызывающего абонента.

В МВД подчеркнули, что сервисом пользовались для совершения противоправных действий, например, сообщали о якобы заложенных бомбах.

Обыски прошли в шести регионах России. Оперативники изъяли 41 сотовый шлюз и 2 тысячи сим-карт, а также различную компьютерную технику. Скольких подозреваемых задержали, неизвестно. Сейчас они дают признательные показания. Дело возбудили по статье о незаконном предпринимательстве.

Массовая эвакуация административных и общественных зданий в крупнейших городах России началась после 10 сентября. Поводом для нее послужили анонимные звонки с виртуальных номеров о минировании сооружений.

Ранее The Village рассказывал, что известно о массовых эвакуациях в России.

Источник: МВД России