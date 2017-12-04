Полиция задержала пособников телефонных террористов
Министерство внутренних дел России рассказало, что ликвидировало «одного из крупнейших нелегальных операторов» междугородной и международной телефонной связи.
По данным ведомства, оператор осуществлял деятельность в Москве, Московской, Ярославской и Калужской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях. С его помощью пользователи могли звонить, подменяя номер вызывающего абонента.
В МВД подчеркнули, что сервисом пользовались для совершения противоправных действий, например, сообщали о якобы заложенных бомбах.
Обыски прошли в шести регионах России. Оперативники изъяли 41 сотовый шлюз и 2 тысячи сим-карт, а также различную компьютерную технику. Скольких подозреваемых задержали, неизвестно. Сейчас они дают признательные показания. Дело возбудили по статье о незаконном предпринимательстве.
Массовая эвакуация административных и общественных зданий в крупнейших городах России началась после 10 сентября. Поводом для нее послужили анонимные звонки с виртуальных номеров о минировании сооружений.
Ранее The Village рассказывал, что известно о массовых эвакуациях в России.
Источник: МВД России
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