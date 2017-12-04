Утром, 4 декабря, «Аэрофлот» сообщил об отмене 60 и задержке еще 35 рейсов из Москвы в связи с непогодой.

Отменены, в частности, рейсы из Москвы в Берлин, Варшаву, Венецию, Милан, Мюнхен, Минск, Осло, Ригу, Рим, Таллин, Франкфурт, Тель-Авив, Хельсинки, а также в ряд российских городов. С полным списком можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Пассажиры отмененных рейсов смогут вылететь следующими рейсами. Время опоздания задержанных рейсов в среднем составит четыре часа.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве в понедельник, 4 декабря.

По прогнозам Гидрометцентра, порывы ветра в столице достигнут скорости 17 метров в секунду, которая сохранится и во вторник, 5 декабря. Также ожидаются мокрый снег, дождь и, как следствие, гололедица. За сутки в городе выпадет свыше 15 % месячной нормы осадков. Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

The Village рассказывал, как получить компенсацию за проблемы с вылетом.

Источник: ТАСС, The Bell