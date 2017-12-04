Прокуратура не нашла оснований для проверки тендера на строительство в парке Горького домика для лебедей стоимостью более 4,2 миллиона рублей.

В ответе на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина ведомство отметило, что ремонт имеющегося в парке домика для птиц нецелесообразен из-за его «значительного физического износа».

Чем обоснована стоимость нового домика, сопоставимая с ценой однокомнатной квартиры, в прокуратуре не объяснили.

Рендер из документации к конкурсу

Источник: «РБК»