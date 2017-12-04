Кампания по выборам президента, которые состоятся в марте 2018 года, будет включать в себя три волны информационно-разъяснительной агитации.

В ЦИК рассказали, что первая волна будет ознакомительной, вторая — побудительной, а третья — «атака». В них будет одно и то же сообщение, но с разной степенью интенсивности. В первой волне акцент сделают на логотипе выборов. Ожидается, что он будет «торчать из каждого утюга».

На втором этапе появятся слоганы. По данным агентства «РБК», главным будет «Выбираем нашего президента». В ходе третьей волны особое внимание уделят интернету и соцсетям. «На третьем еще будет много наружной рекламы. В целом на каждом этапе будет просто больше рекламы, интенсивность будет нарастать», — рассказал источник издания.

Ожидается, что первая волна начнется после назначения Советом Федерации даты выборов. Это должно произойти 15 декабря и продлится до 15 января. Вторая волна будет длиться до 15 февраля, третья — непосредственно до выборов.

Ранее регионам поручили одновременно вывесить плакаты к президентским выборам 2018 года с информацией о дате голосования. Ожидается, что плакаты появятся по всей России на следующий день после назначения Советом Федерации выборов. Это произойдет с 15 по 18 декабря.

Источник: «РБК»