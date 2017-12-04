С 11 декабря США возобновят собеседования на выдачу виз в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Как отмечается на сайте американского посольства в России, собеседования и выдача виз в консульствах будут проводиться в ограниченном объеме.

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг», — пояснили в посольстве.

В августе 2017 года американское диппредставительство объявило о прекращении работы консульств в российских регионах. Причиной стало резкое сокращение сотрудников, на котором в июле настоял российский МИД. В начале ноября региональные консульства возобновили выдачу виз для заявителей, которым не нужно проходить собеседование.

Ранее The Village выяснил, можно ли россиянам получить визу в США в другой стране.

Источник: Посольство США в России