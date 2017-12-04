Полиция проверяет информацию о якобы заложенной взрывчатке в «Центральном детском магазине» на Лубянке. Из магазина эвакуировали более 600 человек.

«Поступило анонимное сообщение о том, что в «Центральном детском магазине» в Театральном проезде, 5/1, якобы заложено взрывное устройство. По данной информации ведется проверка», — рассказал источник агентства «Москва».

К месту направлены городские службы и кинолог.

Ранее The Village рассказывал, что известно о массовых эвакуациях в России.

Источник: агентство «Москва», «Вечерняя Москва»