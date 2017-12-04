Сотрудник столичной полиции на служебной машине сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, рядом со зданием главка МВД на Петровке, 38. Как пояснили в пресс-службе ведомства, полицейский патруль на автомобиле Škoda со включенными звуковыми и световыми сигналами следовал на выезд о нарушении общественного порядка.

Пострадавшая госпитализирована, в отношении случившегося проводится служебная проверка.

В сентябре в центре Москвы автомобиль Mercedes с номерами серии АМР, ехавший с мигалкой по Новому Арбату, насмерть сбил инспектора ДПС Сергея Грачева. По словам очевидцев, водитель иномарки — прапорщик ФСБ — ехал по разделительной полосе со скоростью 120–140 километров в час.

Источник: ТАСС