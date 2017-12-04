Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка смогут получать семьи, где доход на человека не превышает полтора прожиточного минимума. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин назначил по итогам заседания Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Сумма выплаты будет зависеть от прожиточного минимума трудоспособного, установленного в регионе проживания семьи.

Выплаты на первенца начнут поступать с 1 января 2018 года.

Предложение ввести ежемесячные выплаты семьям, где родился первенец, поступило от президента в конце ноября. Деньги планируется выплачивать до достижения ребенком полутора лет.

Источник: Президент России