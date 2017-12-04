Московский метрополитен в одностороннем порядке расторг десятилетний контракт на продажу рекламы в подземке с рекламным подрядчиком «Трейд Компани».

Согласно условиям договора, подрядчик должен был предоставить финансовое обеспечение в размере 30 % от стоимости всего контракта, что составляет более 6,5 миллиарда рублей. Год назад за «Трейд Компани» поручился ее кредитор — банк «ФК Открытие», который сейчас проходит процедуру санации. Причиной прекращения договора считается не предоставленная вовремя переоформленная банковская гарантия, срок действия которой истек 1 декабря.

«„Трейд Компани“ обязательно будет участвовать в новых торгах по выбору рекламного партнера для метро», — заявил главный маркетолог подрядчика Эдвард Лисовский.

Компания «Трейд компани» выиграла конкурс на размещение рекламы в сентябре 2016 года. Сумма контракта оценивалась в 22,66 миллиарда рублей.

Контракт с предыдущим оператором рекламных площадей, компанией «Авто Селл», которая работала с 2011 года, метрополитен расторг в одностороннем порядке весной 2015 года из-за задолженности подрядчика. Общая сумма долга составила 1,124 миллиарда рублей.

Источник: «РБК»