Сервис объявлений Avito добавил в свое мобильное приложение функцию поиска товаров по фотографиям.

При загрузке изображения нужного предмета сервис показывает объявления с аналогичными или похожими товарами. Нововведение доступно для поиска бытовой электроники, личных вещей, товаров для дома и отдыха, а также раздела «Транспорт» за исключением автозапчастей.

Скриншот: vc.ru Скриншот: vc.ru

Сейчас функция активна только для приложений на iOS, а с 18 декабря ее запустят и для Android.

Источник: vc.ru