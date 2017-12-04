Мундепы от «Яблока» рассказали о заказной кампании мэрии Москвы по их дискредитации
Главы муниципальных округов Москвы, выдвинутые на выборы партией «Яблоко», пожаловались на заказанную мэрией кампанию по дискредитации депутатов, не поддерживающих партию «Единая Россия».
Открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой свернуть проект подписали глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова, главы округа Тверской Яков Якубович, округа Якиманка Андрей Морев, округа Тропарево-Никулино Александр Гагарин, округа Ломоносовский Гордей Нефедов, округа Коньково Сергей Соколов, глава Академического округа Нодари Хананашвили и глава округа Раменки Максим Гонгальский.
Цель кампании — формирование негативного мнения о независимых муниципальных депутатах. Для этого распространяется искаженная информация о них. Куратором проекта называют вице-мэра Москвы Анастасию Ракову, а исполнителями — PR-агентство «ИМА-консалтинг» и «Центр политических технологий» под руководством Игоря Бунина.
«Расчет на то, что дискредитацию демократических депутатов можно будет вести тайно, не оправдался. Этот проект не только не достигнет своей цели, но и даст противоположный эффект — приведет к дискредитации его заказчика накануне выборов мэра Москвы и президента России», — следует из письма.
«Я не вижу никаких причин и оснований считать, что мы в этом реально участвуем. Никаких фактов не приводится. И я не вижу никаких наших действий, чтобы дискредитировать „яблочников“. Скорее всего, это некая придумка (...) Нет ни доказательств, ни фактов, ничего», — прокомментировал ситуацию глава «Центра политических технологий» Игорь Бунин.
В «Яблоке» отметили, что «есть свидетели, которые готовы официально подтвердить свои показания» по поводу заказной кампании.
Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли 10 сентября. По их итогам независимые кандидаты, которые шли на выборы в том числе от партии «Яблоко», получили большинство мест в советах 12 районов Москвы.
Источник: «Дождь»
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