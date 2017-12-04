Главы муниципальных округов Москвы, выдвинутые на выборы партией «Яблоко», пожаловались на заказанную мэрией кампанию по дискредитации депутатов, не поддерживающих партию «Единая Россия».

Открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой свернуть проект подписали глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова, главы округа Тверской Яков Якубович, округа Якиманка Андрей Морев, округа Тропарево-Никулино Александр Гагарин, округа Ломоносовский Гордей Нефедов, округа Коньково Сергей Соколов, глава Академического округа Нодари Хананашвили и глава округа Раменки Максим Гонгальский.

Цель кампании — формирование негативного мнения о независимых муниципальных депутатах. Для этого распространяется искаженная информация о них. Куратором проекта называют вице-мэра Москвы Анастасию Ракову, а исполнителями — PR-агентство «ИМА-консалтинг» и «Центр политических технологий» под руководством Игоря Бунина.

«Расчет на то, что дискредитацию демократических депутатов можно будет вести тайно, не оправдался. Этот проект не только не достигнет своей цели, но и даст противоположный эффект — приведет к дискредитации его заказчика накануне выборов мэра Москвы и президента России», — следует из письма.

«Я не вижу никаких причин и оснований считать, что мы в этом реально участвуем. Никаких фактов не приводится. И я не вижу никаких наших действий, чтобы дискредитировать „яблочников“. Скорее всего, это некая придумка (...) Нет ни доказательств, ни фактов, ничего», — прокомментировал ситуацию глава «Центра политических технологий» Игорь Бунин.

В «Яблоке» отметили, что «есть свидетели, которые готовы официально подтвердить свои показания» по поводу заказной кампании.

Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли 10 сентября. По их итогам независимые кандидаты, которые шли на выборы в том числе от партии «Яблоко», получили большинство мест в советах 12 районов Москвы.

Источник: «Дождь»