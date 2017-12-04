В парке развлечений «Остров Мечты» откроются 10 тематических ресторанов и кафе в стилистике зон парка.

Среди заведений — двухэтажный центральный ресторан «Остров мечты», кафе-пекарня «Сладости от Смурфетты», фроузен-йогурт бар «Тропикана», ресторан с любимыми блюдами Черепашек-ниндзя, фуд-корт «Смурфная вата» в «Деревне Смурфиков», итальянский ресторан, а также ресторан «Хрустальное сердце». Здесь же разместятся передвижные фуд-корты.

Азиатскую кухню предложат в зоне «Затерянный мир динозавров», а большой ассортимент десертов — в кафе Hello Kitty. Кроме того, в главном ресторане будут устраиваться кулинарные шоу и мастер-классы известных шеф-поваров.

Меню ресторанов разработано командой шеф-поваров и технологов и включает предложения безглютеновой диеты, специальные страницы для аллергиков и детское меню.

The Village уже рассказывал, как будет выглядеть «Остров мечты», который должен стать самым крупным крытым парком развлечений в мире.

Источник: представители парка