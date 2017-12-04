Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: возобновление выдачи американских виз в регионах, очередной сбой в Сбербанке, новые ограничения на музыку «ВКонтакте» и другие события.

Масштабные задержки рейсов «Аэрофлота»

Утром 4 декабря «Аэрофлот» сообщил об отмене 60 и задержке еще 35 рейсов из Москвы в связи с непогодой. Среднее время ожидания — четыре часа. Пассажиры отмененных рейсов смогут вылететь следующими рейсами.

Возобновление выдачи виз в регионах

С 11 декабря США возобновят собеседования на выдачу виз в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Однако собеседования и выдача виз будут проводиться в ограниченном объеме в связи со «значительным сокращением кадрового состава».

Новые ограничения «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» начала ограничивать прослушивание музыки по решению правообладателей. Теперь отдельные композиции можно прослушать, купив подписку. Отмечается, что нововведение позволило прийти к компромиссу с правообладателями, которые согласились вернуть изъятые ранее треки в обмен на возможность закрывать их от пользователей без подписки.

Неодобрение президента гея

Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», 44 % россиян не станут голосовать на выборах президента за представителей сексуальных меньшинств. Также неодобрение опрошенных направлено против политиков с психическими заболеваниями (74 %), наркозависимостью (60 %) и судимостью (56 %). Еще 15 % респондентов не станут голосовать за представителей нетрадиционных конфессий. Столько же выступают против революционеров, призывающих сменить государственный строй.

При этом 11 % граждан не готовы идти на выборы президента. Три четверти опрошенных проголосовали бы за Владимира Путина. Среди альтернативных кандидатов лидирует Владимир Жириновский.

Идентификационные номера россиян

Банковская ассоциация «Финтех» при Центробанке работает над законопроектом о присвоении россиянам уникального идентификатора для получения скидок в аптеках, магазинах и учреждениях культуры. Идентификатор на банковской карте, в качестве которого рассматривается, в частности, номер СНИЛС, покажет, относится ли человек к льготникам.

Домик для лебедей

Прокуратура не нашла оснований для проверки тендера на строительство в парке Горького домика для лебедей стоимостью более 4,2 миллиона рублей. Чем обоснована стоимость нового домика, сопоставимая с ценой однокомнатной квартиры, в прокуратуре не объяснили.

Сбой в Сбербанке

Сбербанк ошибочно уменьшил баланс счетов некоторых карт своих клиентов. Восстановить баланс пообещали в течение пяти рабочих дней, но система работает в штатном режиме уже сейчас.