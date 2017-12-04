Российский союз промышленников и предпринимателей просит властей вывести из-под действия «закона Яровой» телефонные сети, которыми пользуются топ-менеджеры крупных предприятий.

В документе уточняется, что речь идет о закрытых сетях связи, не имеющих присоединения к сетям общего пользования.

Отмечается, что Роскомнадзор выдал 200 лицензий на услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети, которые получили, в частности, АЛРОСА, «Норильск-телеком» и МТС. Лицензии на услуги телефонной связи в выделенной сети имеют 48 компаний, среди них — РЖД, «ЛУКОЙЛ-информ», «Ростелеком».

По данным «Коммерсанта», в новом проекте постановления Минкомсвязи о реализации «закона Яровой» почти в три раза сокращен первоначальный объем подлежащей хранению информации, который будет постепенно повышать в течение пяти лет. Кроме того, хранить не будут транзитный трафик.

Антитеррористический закон депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова приняли в 2016 году. Согласно ему, с 1 июля 2018 года операторы и интернет-провайдеры будут обязаны в течение полугода хранить всю информацию пользователей. Эти требования уже признали одной из мировых угроз инновациям.

Источник: «Коммерсантъ»