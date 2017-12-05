Газета «Ведомости» нашла документацию тендера на страхование военнослужащих в 2018–2019 годах, в которой содержалась информация о количестве смертей в российской армии. Ранее Минобороны не публиковало эти данные.

Согласно документам, в 2015 году армия потеряла 626 военнослужащих, годом ранее — 790 человек. В 2013 году — 596 человек, в 2012-м — 630 человек.

«Ведомости» обратили внимание на высокое число умерших в 2014 году, когда РА участвовала в боевых действиях на Украине. Официально российские власти это не подтверждают, но журналисты неоднократно встречали российские войска на Украине.

В Минобороны после публикации материала заявили, что сумма затрат на страховку военных «на протяжении нескольких лет остается практически неизменной», а количество страховых случаев снижается. «Кроме того, количество страховых случаев учитывает лиц, с момента увольнения которых с военной службы прошел год», — добавили в ведомстве.

Источник: «Ведомости»