Жильцы домов на 8-й и 11-й улице Текстильщиков пожаловались в полицию на регулярную стрельбу по окнам нижних этажей.

По их словам, на протяжении двух недель неизвестные периодически обстреливают квартиры из достаточно мощного пневматического оружия. Злоумышленники делают по одному, а иногда по несколько выстрелов, а затем скрываются. В некоторых домах уже пробили двойные стеклопакеты. О раненых при обстреле не сообщалось.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают видеозаписи с камер наблюдения в районе мест происшествия, чтобы установить личность преступников. Предполагается, что они могут обстреливать дома и в других районах.

Источник: «Интерфакс»