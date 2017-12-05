Министерство юстиции начало пополнять список СМИ, признанных иностранными агентами.

Первыми в новый реестр попали «Голос Америки» и восемь проектов «Радио Свобода»: «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и издание «Фактограф», а также татарская, сибирская, поволжская, кавказская и крымская редакции.

В конце ноября в России приняли закон, позволяющий признавать зарубежные сайты и СМИ иностранными агентами, если они получают иностранное финансирование от государственных структур, международных организаций или частных лиц. Ведением реестра занимается министерство юстиции.

Более подробно о причинах и последствиях принятия поправок можно прочитать в материале The Village.

Источник: Минюст