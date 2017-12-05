Аналитический центр Юрия Левады выяснил, сколько россиян считают нужным захоронить Владимира Ленина.

41 % Россиян считают, что Ленина надо захоронить

При этом 41 % также убеждены, что Ленина нужно оставить в Мавзолее, а еще 18 % респондентов затруднились с ответом.

Кроме того, 60 % опрошенных считают, что захоронения государственных, советских и иностранных деятелей у Кремлевской стены нужно оставить на прежнем месте. Еще 24 % россиян считают, что останки нужно перезахоронить, а 16 % опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился с 24 по 28 октября среди 1 600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Источник: «Левада-центр»