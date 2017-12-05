В Госдуму внесут законопроект, согласно которому платные магические или колдовские услуги будут приравниваться к мошенничеству и вымогательству. Автор идеи — член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Поправки хотят внести сразу в несколько статей Уголовного кодекса: о мошенничестве, вымогательстве и организации преступного сообщества. Вострецов подчеркнул, что планируется запретить не само занятие колдовством, а попытки поставить его на коммерческие рельсы.

Депутат также обратил внимание на телевидение, которое, по его мнению, играет не последнюю роль в продвижении «волшебства».

«Кажется, что тут такого — просто развлекательная программа, шоу, но на самом деле эффект очень страшный. Люди реально начинают верить во все это, потому что это показывают на федеральных каналах. Конечно, это надо останавливать и защитить наших граждан от подобного зла», — считает автор законопроекта.

Он уточнил, что речь о запрете таких телепрограмм не идет, так как в случае принятия законопроекта они закроются сами собой. А участие колдунов в программах об экстрасенсах может стать для них отягчающим обстоятельством.

Источник: «Парламентская газета»