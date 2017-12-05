Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского провел исследование об уровне заболевания депрессией (аффективными расстройствами непсихотического уровня) в регионах России.

Место Регион Количество случаев на 100 тысяч населения

Сибирский федеральный округ 96,6

Центральный федеральный округ 87,1

Южный федеральный округ 73,1

Наоборот, реже всего страдают депрессией жители Северного Кавказа (34,9 случая на 100 тысяч человек). За пять лет средний уровень депрессии по России снизился на 8,5 %. При этом число незарегистрированных больных в стране может быть в три-четыре раза выше, считают эксперты.

«В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь, или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», — прокомментировал результаты глава отдела клинической и профилактической суицидологии НМИЦ Борис Положий.

Источник: RT