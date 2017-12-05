Министерство иностранных дел России обвинило посольство США в том, что оно массово затягивает выдачу виз экипажам «Аэрофлота» и российским спортсменам.

В ведомстве заявили, что проблемы с визами напоминают «преднамеренную дискриминацию» атлетов и противоречат «обязательствам американцев, взятым, когда они вызвались проводить состязания у себя».

В МИД также отметили, что затягивание выдачи виз для экипажей «Аэрофлота», которые выполняют регулярные рейсы в США, «чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении».

При этом в ведомстве положительно оценили планы посольства США возобновить выдачу виз в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. «Ведь одним из основных обоснований их деятельности всегда была выдача виз. Иначе зачем они нужны?» — добавили в ведомстве.

«Напомним, что Россия еще в 2011 году предлагала США отказаться от виз для взаимных краткосрочных поездок. Ответа по-прежнему нет», — заключили в МИД.

Ранее сообщалось, что с 11 декабря США возобновят собеседования на выдачу виз в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Как отмечается на сайте американского посольства в России, собеседования и выдача виз в консульствах будут проводиться в ограниченном объеме.

В августе 2017 года американское диппредставительство объявило о прекращении работы консульств в российских регионах. Причиной стало резкое сокращение сотрудников, на котором в июле настоял российский МИД. В начале ноября региональные консульства возобновили выдачу виз для заявителей, которым не нужно проходить собеседование.

The Village рассказывал, можно ли россиянам получить визу в США в другой стране.

Источник: МИД России