PepsiCo подозревают в хакерской атаке на госорганы
Россельхознадзор подозревает американскую компанию PepsiCo в хакерской атаке для получения доступа к секретной информации госорганов России.
По версии ведомства, компания незаконно достала документ Россельхознадзора под грифом «для служебного пользования». Так как документ содержал информацию о мониторинге молокоперерабатывающих предприятий, PepsiCo имела преимущество перед другими компаниями и была готова к проведению контрольных мероприятий.
Россельхознадзор планирует обратиться в правоохранительные органы из-за возможного коммерческого шпионажа PepsiCo.
Источник: ТАСС
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