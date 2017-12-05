Россельхознадзор подозревает американскую компанию PepsiCo в хакерской атаке для получения доступа к секретной информации госорганов России.

По версии ведомства, компания незаконно достала документ Россельхознадзора под грифом «для служебного пользования». Так как документ содержал информацию о мониторинге молокоперерабатывающих предприятий, PepsiCo имела преимущество перед другими компаниями и была готова к проведению контрольных мероприятий.

Россельхознадзор планирует обратиться в правоохранительные органы из-за возможного коммерческого шпионажа PepsiCo.

Источник: ТАСС