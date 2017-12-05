Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в столичном кинотеатре «Ударник» инклюзивный Дом искусств.

«Что касается инклюзивного дома искусств — это хорошая идея», — сказал Путин. Создать такое пространство предложил ректор Российской государственной специализированной академии искусств Александр Якупов.

При этом президент отметил, что «Ударник», скорее всего, является собственностью столицы, и пообещал обсудить этот вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ранее The Village рассказывал, что не так с инклюзией в России.

Источник: ТАСС