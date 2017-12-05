В полицию поступило сообщение о минировании здания столичного управления МВД, заявил источник в правоохранительных органах.

Сейчас на месте работают кинологи с собаками. При этом эвакуация не проводилась.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч человек. По данным ФСБ, телефонным терроризмом занимаются уехавшие за границу россияне и их пособники на территории страны. The Village рассказывал, что еще известно об эвакуациях.

Источник: ТАСС