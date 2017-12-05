На Серпуховской улице закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро, написала на своей странице во «ВКонтакте» петербурженка Екатерина Алимова.

«Видимо, чиновники считают, что скорбеть и помнить в этом государстве можно только по согласованию с властями. Сильно ошибаются», — отметила она.

Авторами работы стали участники арт-группы «Явь». Художники изобразили тоннель метро и сопроводили рисунок подписью: «Тьма не страшна, если стремишься к свету».

Екатерина Алимова «Явь»

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек.

Ранее активисты группы «Явь» создали граффити с Виталием Мутко, Виталием Милоновым, Владимиром Мединским, Бараком Обамой и Дмитрием Киселевым. Кроме того, художники спустили в Фонтанку муляж трехглазой утки, разместили в парках и скверах альтернативные дорожные знаки и повесили на улице Ленсовета «Таблицу проверки ценностей».

Источник: страница Екатерины Алимовой во «ВКонтакте»