Депутаты Мосгордумы приняли поправки в столичное законодательство, согласно которым пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц перенесли на более позднее время.

Так, за налоговый период 2016 года пени будут начисляться с 1 июля 2018 года, за 2017 год — с 1 июля 2019-го. Ранее пени начислялись с 1 декабря года, следующего за налоговым периодом. В прошлом году дату начисления неустойки перенесли с 1 декабря 2016 года на 1 мая 2017 года.

По словам главы департамента экономической политики и развития Владимира Ефимова, москвичи только второй год платят налог на имущество исходя из его кадастровой стоимости, и им требуется больше времени, чтобы разобраться в новых правилах и адаптироваться к ним. Перенос сроков взыскания необходим для создания удобных условий для уплаты налогов.

Источник: сайт мэрии Москвы