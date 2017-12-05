Президент России Владимир Путин подписал закон о праве авиакомпаний составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета.

С середины 2018 года перевозчики смогут запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. Исключение возможно в случаях, если пассажир из черного списка сопровождает инвалида, летит на лечение либо похороны родственника или возвращается в Россию из стран, откуда нельзя добраться другим способом, кроме самолетов.

Включать пассажиров в черный список будут на основании постановления об административном наказании за хулиганство. Обжаловать попадание в реестр можно будет в суде.

Источник: портал правовой информации