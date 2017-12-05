Пользователи приложения Messenger от Facebook сообщили о перебоях в работе приложения. По данным портала Downdetector, где пользователи оставляют жалобы на сбои в работе интернет-сервисов, проблемы в работе приложения стали появляться около 14 часов 5 декабря.

О проблемах в работе сообщили пользователи из США и ряда стран Европы и Азии. На составленной на основании жалоб карте наиболее проблемной точкой оказались Филиппины, большое количество жалоб поступало также из Японии, Польши, окрестностей Нью-Йорка, Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айреса.

Данные портала downdetector.com

Часть пользователей пожаловались на отсутствие уведомлений о входящих сообщениях и звонках, остальные сообщают о невозможности войти в сервис и потере соединения с сервером.

Последний масштабный сбой в Facebook произошел 11 октября, тогда пользователи не могли войти в аккаунты и посмотреть обновления. А 30 ноября пользователи жаловались на перебои в работе WhatsApp, также принадлежащего Facebook.

Источник: Downdetector