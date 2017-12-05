Пользователи навигационных сервисов жалуются в соцсетях на то, что устройства ошибочно определяют их местоположение: они «перемещают» москвичей в Шереметьево.

Короче вот прямо сейчас выглядит так: Айпад с мегафоном показывает позицию правильно, компьютер через йоту правильно, а айфон через билайн показывает центр летного поля Шереметьево. А вокруг СОТНИ сообщений о том, что я такой не один. — максим кононенко (@kononenkome) 5 декабря 2017 г.

Сначала пользователи сообщили о проблемах в «Яндекс.Навигаторе», но впоследствии стало очевидно, что ошибка возникает и в других приложениях.

Билайн. Карты Яндекса и Гугла показывают меня правильно на Парке культуры. Фейсбук отправляет меня в Шереметьево. — Alex Demin (@FatPanzer) 5 декабря 2017 г.

В самом «Яндексе» ситуацию объяснили локальными сбоями геопозиционирования, которые существуют вне интернет-сервисов и наблюдаются иногда на всех устройствах, использующих определение геопозиции.

Ранее такие сбои фиксировались в самом центре Москвы, в районе Кремля. Устройства ошибочно «считали», что находятся в аэропортах Домодедово или Внуково.

Сотрудник «Яндекса» Григорий Бакунов провел исследование, в результате которого пришел к выводу, что в районе Кремля установлено устройство, задача которого — иногда не давать адекватно работать всем системам позиционирования для гражданских.

Источник: «Российская Газета»