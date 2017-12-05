Москвичи сообщают о проблемах в работе GPS
Пользователи навигационных сервисов жалуются в соцсетях на то, что устройства ошибочно определяют их местоположение: они «перемещают» москвичей в Шереметьево.
Сначала пользователи сообщили о проблемах в «Яндекс.Навигаторе», но впоследствии стало очевидно, что ошибка возникает и в других приложениях.
В самом «Яндексе» ситуацию объяснили локальными сбоями геопозиционирования, которые существуют вне интернет-сервисов и наблюдаются иногда на всех устройствах, использующих определение геопозиции.
Ранее такие сбои фиксировались в самом центре Москвы, в районе Кремля. Устройства ошибочно «считали», что находятся в аэропортах Домодедово или Внуково.
Сотрудник «Яндекса» Григорий Бакунов провел исследование, в результате которого пришел к выводу, что в районе Кремля установлено устройство, задача которого — иногда не давать адекватно работать всем системам позиционирования для гражданских.
Источник: «Российская Газета»
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