Сервисный центр B2X, являющийся глобальным партнером корпорации Apple, запустил в Москве ремонт экранов iPhone за несколько часов. В авторизованных центрах Apple замена экрана занимает два дня.

Для запуска экспресс-ремонта Apple предоставила B2X специальное оборудование. Предложение доступно владельцам iPhone 6s и более поздних моделей, за исключением последнего iPhone X.

По данным «Ведомостей», замена разбитого экрана iPhone 7 Plus занимает один час и стоит 14 600 рублей. Ремонт дисплея iPhone 6s обойдется в 12 500 рублей, а iPhone 8 — 14 тысяч рублей.

Источник: «Ведомости»