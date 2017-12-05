Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

До соревнований допустили только тех олимпийцев, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга. Команде присвоят название «Олимпийские спортсмены из России».

Представителям российского министерства спорта запретили присутствовать на Играх в Южной Корее, а вице-премьер по спорту Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах.

Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено. При этом российский комитет должен будет оплатить штраф в размере 15 миллионов долларов.

Компания ВГТРК уже заявила, что не станет показывать Олимпиаду на телеканале «Россия 1» в связи с решением МОК.



В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство обвинило власти России во вмешательстве в работу Московской антидопинговой лаборатории. По информации агентства, сотрудники лаборатории скрывали положительные допинг-пробы российских спортсменов с подачи Минспорта и ФСБ. В ноябре 2017 года ВАДА отказалось восстановить Россию в правах.

Источник: Международный олимпийский комитет