Федеральная таможенная служба изменила правила оформления посылок из зарубежных интернет-магазинов.

С 7 декабря при покупках товаров на иностранных площадках россияне должны предоставлять ИНН и ссылки на страницы онлайн-магазина с описанием каждого товара для подтверждения их заявленной стоимости. При отсутствии этих данных таможенная служба вернет посылку отправителю.

Как объяснили представители ведомства изданию vc.ru, указывать ИНН нужно будет только при обращении к коммерческим службам доставки. «Если вы сами придете и заполните декларацию на бумажном носителе, то ИНН не нужен», — отметили в ФТС. Кроме того, изменения не коснутся клиентов «Почты России».

По мнению операторов доставки, на первых порах нововведение может привести к задержкам в таможенном оформлении и получении товаров, заказанных в ноябре.



Источники: Boxberry, vc.ru, «Ведомости»