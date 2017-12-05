Главред сайта «Теории и практики» Инна Герман, автор книги «С ума сойти!» Дарья Варламова и главред InRussia и Syg.ma Фуркат Палванзаде запустили платформу для бесплатных консультаций с психотерапевтами sreda.io.

Всех консультантов проекта будет отбирать экспертный совет, состоящий из специалистов разных психотерапевтических направлений. Каждый эксперт платформы сможет выбрать свою специализацию, подтвердив ее копиями документов об образовании. Также на сайте планируется публиковать материалы об актуальных вопросах психологии.

По словам авторов проекта, главной задачей платформы станет просвещение в сфере психического здоровья и психологической помощи, которая в России «до сих пор максимально стигматизирована».

Источник: Фуркат Палванзаде